Украина не получала формального приглашения на саммит "нормандской четверки" – пресс-служба Порошенко

12:53, 11 октября 2016
Политика
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Украина по состоянию на 11 октября пока не получала формального приглашения на саммит "нормандской четверки".

Українська сторона поки не отримувала формального запрошення на саміт

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии пресс-службы Администрации президента Украины о проведении соответствующего саммита.

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Отмечается, что во время последних контактов президента Украины Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом отрабатывались разные даты проведения саммита в Берлине.

"По состоянию на 11 октября украинская сторона пока не получала формального приглашения на саммит "нормандской четверки", - подчеркивают в пресс-службе.

Напомним, по словам посла России во Франции Александра Орлова лидеры России, Франции и Германии проведут встречу в Берлине в "нормандском формате" 19 октября.

Ужин, в ходе которого стороны обсудят ситуацию в Украине, состоится по приглашению канцлера Ангелы Меркель.

Ранее DT.UA писало, что встреча лидеров нормандской четверки 19 октября стала возможной ввиду настоятельной просьбы Меркель. Президенты Франции Франсуа Олланд, Украины Петр Порошенко и России Владимир Путин уже дали согласие. 

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