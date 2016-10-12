Россия использует безопасность как своеобразный товар для торга на международных переговорах – Климкин

15:01, 12 октября 2016
Политика
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Россия рассматривает вопросы безопасности как своеобразный товар для торга в международных переговорах, пытаясь расширить свое влияние.

Клімкін вважає, що Росія розглядає безпеку як своєрідний товар / фото: УНІАН

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на VI Национальном экспертном форуме, организованном Институтом Горшенина.

«Сейчас у многих в мире есть такое ощущение, что безопасность можно превратить в своеобразный товар. Так, как делает Россия, как будто безопасность - это определенный товар на бирже. Создание опасности и торг при ее помощи для создания системы многоуровневых влияний», - сказал он.

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Кроме того, как сообщал УНИАН, Климкин считает, что Россия не остановится на дестабилизации ситуации в Украине и регионе в целом.

"Я считаю, что как бы кто не реализовывал различные идеи, Россия не остановится на том, чтобы дестабилизировать нас и дестабилизировать весь регион, поскольку успех Украины как европейского и демократического государства означает фундаментальную делегитимизацию того, что есть в России, делегитимизацию ментальную, историческую, религиозную. Поэтому такие попытки не прекратятся", - сказал министр.

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