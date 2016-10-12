Россия не остановится на дестабилизации ситуации в Украине и регионе в целом - Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал во время 6-го национального экспертного форума "Ключевые вопросы года" в Киеве.

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"Я считаю, что как бы кто ни реализовывал различные идеи, что Россия не остановится на том, чтобы дестабилизировать нас и дестабилизировать весь регион, поскольку успех Украины как европейского и демократического государства означает фундаментальную делегитимизацию того, что есть в России, делегитимизацию ментальную, историческую, религиозную. Поэтому такие попытки не прекратятся", - сказал министр.

По его словам, Украина должна иметь четкую логику тактических шагов и четкую стратегию. "И то, и другое нам обязательно нужно иметь с нашими друзьями и партнерами", - подчеркнул Климкин.

Министр заметил, что Украина имеет друзей и союзников, Украина не находится в вакууме в этом мире.

"Главное, в основе нашей политики, и я считаю, что это первый раз за все время украинской независимости, - это баланс ценностей и интересов, а не каких-то ситуативных идей. Этот баланс ценностей и интересов для меня является залогом того, что мы можем идти вперед", - добавил Климкин.