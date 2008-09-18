Руководство фракций в ВР постоянно нарушает права и интересы нардепов?

Деятельность Верховной Рады Украины VI созыва была наименее эффективной и наиболее конфликтной. Об этом свидетельствует мониторинг годовой деятельности народных депутатов Украины VI созыва, проведенный Комитетом избирателей Украины.

В пресс-релизе, переданном в УНИАН, по итогам мониторинга КИУ констатирует, что из-за политических противоречий парламент не смог профессионально и адекватно организовать собственную работу. Проблемы возникали на каждом этапе. В частности, при формировании коалиции, выборах председателя Верховной Рады, назначении правительства, голосовании за бюджет и т.д. КИУ также констатирует, что почти год парламент работал без заместителей председателя парламента, что, по мнению КИУ, осложнило и так непростую работу. “Большая часть времени, отведенного на сессионные заседания, было потрачено не перерывы и блокирование трибуны”, - говорится в сообщении.

КИУ считает, что народные депутаты практически не выполняли предвыборные обещания, позиция фракций часто определялась текущей политической конъюнктурой, а не интересами избирателей или программой партии. В комитете замечают, что даже изменения к Конституции превращаются в парламенте в избирательную технологию и элемент политических торгов.

В Верховной Раде VI созыва наблюдается систематическое нарушение прав и интересов депутатов со стороны руководства фракций. “Постоянной стала практика отбора карточек для голосования, контроля волеизъявления во время процедур тайного голосования, шантажа и подкупа. Впервые в истории украинского парламентаризма депутат Святослав ВАКАРЧУК отказался от мандата из-за нежелания работать при таких обстоятельствах, а спикер Арсений ЯЦЕНЮК добровольно сложил полномочия председателя Верховной Рады”, - отмечают в КИУ.

Также в Комитете избирателей констатируют, что на протяжении всех сессий парламента VI созыва по состоянию на 18 сентября зарегистрировано 2635 законопроектов, что на 700 законопроектов меньше, чем за год работы Верховной рады V созыва, которая также работала в условиях политического кризиса. Анализ законопроектов свидетельствует, что почти 1000 из них носила «технический характер»: назначение внеочередных местных выборов, ратификация международных соглашений, процедурные решения и т.п. Из-за постоянного блокирования работы парламента была рассмотрена лишь десятая часть зарегистрированных законопроектов.

Комитет избирателей Украины напоминает, что уже несколько лет проводит мониторинг деятельности депутатов Верховной Рады и местных советов. Мониторинг предусматривает количественный и качественный анализ законотворческой деятельности народных избранников, выполнение ими предвыборных обещаний и анализ непосредственной работы с избирателями. Данные для исследования КИУ получил из открытых источников: официального сайта Верховной Рады Украины, общеукраинских и местных СМИ, ответов депутатов на официальные запросы КИУ и личных встреч с депутатами.