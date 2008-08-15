Яценюк: Украина должна посмотреть на Грузию и сделать жесткие выводы

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что Украина должна сделать для себя жесткие выводы по результатам кавказского конфликта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня в Симферополе, отвечая на вопросы журналистов.

На вопрос, чем продиктована позиция Украины в грузино-южноосетинском конфликте, спикер ответил, что «любая позиция в таких конфликтах должна быть продиктована одним вопросом – международной и национальной безопасности».

Председатель ВР отметил, что конфликт в Грузии – это далеко не двухсторонний конфликт. «Этот конфликт – еще один вызов глобальной безопасности, это конфликт, который имеет последствия для всех участников региона, это конфликт, по результатам которого Украина должна сделать жесткие выводы», - сказал спикер.

А.ЯЦЕНЮК также отметил, что хотя военные операции в Грузии и закончились, «но война далеко не закончилась».