Выборы мэра Кривого Рога не отвечали честным и демократическим стандартам – КИУ

Об этом заявил председатель комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель. "Выборы в Кривом Роге не отвечают ни стандартам честных и демократических выборов, ни малейшему представлению о законности. Фактически мы увидели выборы по стандартам режима Виктора Януковича с масштабными схемами подкупа, использования админресурса и другими нарушениями закона", – отметил Алексей Кошель.

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Он заявил об искусственном увеличении явки избирателей из-за "довоза" на участки 70-80 тыс. избирателей, преимущественно пенсионного возраста. При этом, использовался автотранспорт структур, близких к местной власти. Председатель КИУ сообщил о выделении городским советом во время избирательной кампании 50 млн грн материальной помощи малообеспеченным. "Учитывая, что такая инициатива была реализована в разгар избирательной кампании, КИУ расценивает такие действиякак подкуп избирателей и злоупотребление служебным положением со стороны Юрия Вилкула", - отметил Алексей Кошель.

Кроме КИУ о нарушениях во время вчерашнего голосования заявляла также ОПОРА. В то же время в полиции Днепропетровской области отметили, что серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на ход и результаты выборов, не зафиксировали.

Как сообщал УНИАН, по предварительным подсчетам, победу на выборах одержал Юрий Вилкул.