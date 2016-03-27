В Кривом Роге наблюдатели ОПОРЫ зафиксировала 12 случаев организованного подвоза избирателей на участки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в пресс-центре ОПОРЫ в Кривом Роге сообщила координатор избирательных и парламентских программ организации Ольга Айвазовская.

Читайте такжеВ Кривом Роге избирателей на участки подвозят автобусами, а в списках есть умершие - ОПОРАПо ее словам, такие факты могут определенным образом повлиять на ход сегодняшнего голосования.

Также Айвазовская сообщила, что сегодня, по репрезентативным данным ОПОРЫ, явка избирателей является "неестественной" для местных выборов по сравнению с голосования 25 октября и 15 ноября 2015 года. Айвазовская отметила, что 25 октября явка на 12.00 в Кривом Роге на выборах городского головы составляла 18,5%. Во втором туре выборов 15 ноября - 12,6%.

По репрезентативными данными ОПОРЫ, по состоянию на 12.00 в Кривом Роге проголосовало 23,7% избирателей.

По словам Айвазовская, нарушения, зафиксированные с 8.00 до 12.00, были за пределами избирательных участков.

"Не было нарушений в помещениях избирательных участков, характерных для местных выборов 2015 года, - нарушение тайного голосования в кабинках, выдачи бюллетеней без паспортов и препятствование голосованию со стороны членов избирательных комиссий. ОПОРА зафиксировала лишь 1% нарушений, связанных с попытками сфотографировать бюллетени", - отметила Айвазовская.

Как сообщал УНИАН, по данным Криворожской городской избирательной комиссии, явка избирателей на выборах мэра города по состоянию на 12.00 составила 23%.