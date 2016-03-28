По предварительным итогам выборов мэром Кривого Рога избран Вилкул

Явка составила 55,88% от общего числа избирателей, включенных в списки, передает местное издание 0564.ua. Это на 20% выше, чем во время второго тура выборов мэра 15 ноября 2015 года.

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За Юрия Вилкула отдали свои голоса 73,09% избирателей, то есть 209 406 криворожан.

Таким образом, внеочередные выборы криворожского городского председателя состоялись за один тур.

Кандидат от "Самопомочи" Семен Семенченко набрал 10,74% голосов (30 777 человек).

На третьем месте – Светлана Сова (партия "Сила людей") с результатом 4,6% (13 190 голосов).

На четвертом месте - кандидат от партии УКРОП Николай Колесник - 4,3% (12 315 голосов).

На пятом месте - представитель "Народного контроля" Игорь Левицкий – 2,58% (7 405 избирателей).

Остальные кандидаты набрали менее 1%.