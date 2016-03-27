В Кривом Роге работают все 293 участка для голосования на внеочередных выборах мэра

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в городской избирательной комиссии.

Читайте такжеВ Кривом Роге проходят внеочередные выборы мэра На должность городского головы Кривого Рога баллотируются 15 кандидатов.

Главный претендент на должность мэра, действующий мэр Юрий Вилкул после голосования на избирательном участке выразил надежду, что выборы пройдут в один тур.

Как сообщал УНИАН, общественный порядок в городе во время внеочередных выборов мэра обеспечивают 2 тыс. правоохранителей.

За ходом голосования наблюдают более 2,1 тыс. официально зарегистрированных наблюдателей. При этом КИУ прогнозирует низкую явку избирателей.