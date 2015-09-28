Путин предлагает создать "антитеррористическую коалицию" по аналогии с антигитлеровской коалицией

Об этом он сказал сегодня в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии в отношении мировых проблем в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, передает корреспондент УНИАН.

В частности, Путин заявил, что в последнее время российский "честный и прямой подход используется как предлог, чтобы обвинить Россию в растущих амбициях".

"Как будто у тех, кто говорит об этом, нет вообще никаких амбиций. Но суть не в амбициях России, уважаемые коллеги, а в том, что терпеть складывающееся в мире положение уже невозможно", - сказал он.

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По словам российского лидера, в действительности РФ предлагает руководствоваться не амбициями, а общими ценностями и общими интересами на основе международного права, объединить усилия для решения стоящих новых проблем и создать по настоящему широкую международную антитеррористическую коалицию.

"Как и антигитлеровская коалиция, она могла бы сплотить в своих рядах самые разные силы, готовые решительно противостоять тем, кто, как и нацисты, сеет зло и человеконенавистничество", - сказал Путин.

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Он убеждён, что ключевыми участниками такой коалиции должны стать мусульманские страны.

«Ведь «Исламское государство» не только несёт им прямую угрозу, но и своими кровавыми преступлениями оскверняет величайшую мировую религию – ислам. Идеологи боевиков издеваются над исламом, извращают его истинные гуманистические ценности», - подчеркнул Путин.

Он отметил, что «уже в ближайшие дни Россия как председатель Совета Безопасности, созывает министерское заседание для комплексного анализа угроз на пространстве Ближнего Востока.

"Прежде всего, предлагаем обсудить возможность согласования резолюции о координации действий всех сил, которые противостоят «Исламскому государству» и другим террористическим группировкам. Повторю, такая координация должна основываться на принципах Устава ООН", - сказал Путин.

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Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин сегодня в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии в отношении мировых проблем в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил, что в случае расшатывания авторитета и легитимности ООН не останется никаких правил, кроме права сильного.

По его словам, «это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет председательствовать эгоизм, мир, в котором будет все больше диктата и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы, мир, в котором вместо по‑настоящему независимых государств будет умножаться на число фактических протекторатов, управляемых извне территорий».

Путин подчеркнул, что Организация Объединенных Наций – структура, которой нет равных по легитимности, представительности и универсальности.