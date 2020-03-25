В "Слуге народа" допускают, что Кабмин сегодня может ввести режим чрезвычайной ситуации по всей Украине

В стране зафиксировано уже 4 смерти от коронавируса.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявляет, что Кабинет министров сегодня может ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.

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Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Сегодня Минздрав подтвердил четвертую смерть от коронавируса в Украине. К сожалению, в моей родной Тернопольской области. Есть информация, что правоохранители заблокировали шесть населенных пунктов, чтобы предотвратить распространение вируса. И вполне вероятно, что сегодня Кабмин введет режим чрезвычайной ситуации (не чрезвычайного положения) по всей Украине", - заявила Кравчук.

Она подчеркнула, что самоизоляция может спасти жизнь.

Также Кравчук обратилась к тем, кто возвращается в Украину из других стран: "Очень прошу, даже если вы не чувствуете симптомов ОРВИ, - оставайтесь дома. 14 дней после того, как вы пересекли границу. Это единственный способ остановить распространение болезни. Если же симптомы появились - обязательно обращайтесь к семейному врачу. Не занимайтесь самолечением", - добавила заместитель председателя фракции "Слуга народа".

Как сообщал УНИАН, в Тернопольской области умер инфицированный коронавирусом 68-летний мужчина, который был госпитализирован в инфекционное отделение в Тернополе 23 марта.

По состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев, в том числе первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

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