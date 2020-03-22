Нардеп Столар потребовал от власти информировать пожилых людей об отсрочке платежей по ЖКХ

По мнению депутата, власть должна срочно заняться информированием пенсионеров.

Народный депутат Вадим Столар потребовал от власти организовать информационную кампанию для пенсионеров, чтобы сообщить им о последних решениях во время карантина.

Об этом глава Киевской городской организации «Оппозиционная платформа – За жизнь» сообщил на странице в социальной сети Facebook.

«Больше всего (кроме реальной помощи больницам) украинцы ждут от власти разъяснений. Народ хочет, чтобы глава правительства и профильные министры вышли в эфир и пояснили, что происходит с эпидемией COVID-19, чего ожидать работающим людям, как вести себя пенсионерам. Особенно это касается пожилых людей, которые не умеют пользоваться интернетом и не знают, каким новостям можно верить. Они не знают последних новостей, очень переживают, всего боятся», – сообщил парламентарий.

По его словам, власть должна срочно заняться информированием пенсионеров.

«Поэтому я обращаюсь к Премьер-министру, министру развития общин и территорий Украины, к мэрам городов: организуйте информационную кампанию для пенсионеров! У вас есть для этого все возможности: бесплатные ТВ и Радио, списки людей с инвалидностью и малоимущих, к которым вы можете позвонить из колл-центров», – призвал народный депутат.

Политик считает, что, не предоставив информацию, власть подвергает риску заражения пожилых людей.

«Проинформируйте пожилых людей, что Верховная Рада отсрочила оплату коммунальных платежей, отменила штрафы, что им не нужно стоять в душных очередях и подвергаться риску. Поговорите с людьми, успокойте их! Помните, что это – наша страна, наши люди, наши родители. Будьте здоровы. Вместе – прорвемся!» – резюмировал Вадим Столар.