Саакашвили заявил, что не собирается делать карьеру в украинской политике

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вечером 9 июня на пресс-конференции.

«У меня нет политических амбиций. Я не собираюсь ни в мэры города баллотироваться, ни дальше идти в украинскую политику. Почему я согласился стать главой обладминистрации? Во-первых, я не совсем импортированный продукт. Потому что я 8 лет своей жизни провел в Украине», - сказал Саакашвили и добавил, что формировался, как личность в Украине. Он отметил жил в Украине с 16 лет, служил в погранвойсках, говорит на украинском языке и большинство его друзей – украинцы.

Читайте такжеСаакашвили представил трехэтапную программу преобразования Одещины

Во-вторых, сказал Саакашвили, он был участником двух украинских революций.

«В-третьих, я был советником президента Украины и главой международного совета по реформам. Мне предлагали вице-премьера – большая почетная должность, но я подумал, что не прощу себе, если мог где-то в чем-то помочь и в этом не поучаствовал. Ценой риска карьеры – к черту карьеру, амбиции. Если у Украины не получится, всем мало не покажется. Помочь этой блестящей стране – моя мотивация стать главой областной администрации», - заявил Саакашвили.

По его словам, в регионе в ближайшее время будут проведены аудиторские проверки по всем направлениям, так как «нужно смотреть, куда ушли народные деньги».

Читайте такжеСаакашвили анонсировал открытие в Одесской области "горячей линии" по борьбе с коррупцией

«Это очень важно знать на будущее: кто воровал, кто кому откаты давал и прочее», - отметил Саакашвили, акцентировав, что Одесский регион будет самым сильным в Украине и самое главное – сохранить гражданский мир.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 30 мая назначил Саакашвили председателем Одесской облгосадминистрации. Перед этим Саакашвили получил украинское гражданство.