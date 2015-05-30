Порошенко представил нового председателя Одесской ОГА Саакашвили

15:33, 30 мая 2015
Политика
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На представлении помимо сотрудников ОГА, депутатов облсовета, некоторых депутатов Верховной Рады, пришли представители общественности

Фото twitter.com/poroshenko

В Одессе проходит представление активу Одесской области нового председателя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили.

Как передает корреспондент УНИАН, Саакашвили представляет активу региона президент Украины Петр Порошенко.

Фото twitter.com/poroshenko

На проспекте Шевченко, возле здания ОГА, в котором проходит церемония, установлено ограждение рамка с металлоискателем. На представлении помимо сотрудников ОГА, депутатов облсовета, некоторых депутатов Верховной Рады, пришли представители общественности. 

Возле здания ОГА Саакашвили встречали десятки активистов с флагами Украины, прибыли также общественники из некоторых населенных пунктов Одесской области, например, из города Ильичевск.

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