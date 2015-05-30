Порошенко представил нового председателя Одесской ОГА Саакашвили

В Одессе проходит представление активу Одесской области нового председателя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили.

Как передает корреспондент УНИАН, Саакашвили представляет активу региона президент Украины Петр Порошенко.

На проспекте Шевченко, возле здания ОГА, в котором проходит церемония, установлено ограждение рамка с металлоискателем. На представлении помимо сотрудников ОГА, депутатов облсовета, некоторых депутатов Верховной Рады, пришли представители общественности.

Михайло Саакашвілі – мій друг зі студентських років. Я пам’ятаю його як вольову та рішучу людину, і маю підставу йому довіряти. — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 Травень 2015

Возле здания ОГА Саакашвили встречали десятки активистов с флагами Украины, прибыли также общественники из некоторых населенных пунктов Одесской области, например, из города Ильичевск.