Зеленский пригласил Великобританию присоединиться к расследованию катастрофы украинского самолета в Иране

Среди 176 погибших при крушении самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» были трое британцев.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Великобританию присоединиться к расследованию катастрофы самолета МАУ в Иране, в результате которой погибли 176 человек, в том числе трое британцев.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом он сказал во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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Глава государства выразил Джонсону соболезнования в связи с гибелью британских граждан во время катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране.

«Вчера был без преувеличения трагический день в истории наших государств. Примите мои глубокие соболезнования и слова поддержки для родных и близких британских граждан, погибших в результате катастрофы. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание», - сказал Зеленский.

Президент подтвердил готовность Украины в полной мере приобщиться к деятельности специальной совместной следственной группы в Иране.

«В наших контактах с иранской стороной мы четко настаиваем на проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического происшествия», - отметил глава государства.

Президент Украины пригласил Великобританию присоединиться к расследованию.

Джонсон поддержал эту идею и отметил, что лучшие британские специалисты должны быть привлечены к выяснению всех обстоятельств трагедии.

Как сообщал УНИАН, 8 января, в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иран уже прибыла группа украинских экспертов.