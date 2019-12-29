Активисты продолжают блокировать Лукьяновское СИЗО, несмотря на информацию о вывозе "экс-беркутовцев"

Митингующие не знают, остаются ли «экс-беркутовцы» в изоляторе, ведь на Донбассе уже начался обмен пленными.

Под Лукьяновское СИЗО продолжают приходить люди, которые не согласны с обменом «экс-беркутовцев» – фигурантов дела о расстрелах на Майдане.

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Как сообщает ТСН, под главным выездом до сих пор стоит баррикада из мусорных баков, а кроме того заблокированы все девять выходов из изолятора. Некоторые протестующие оставались на месте в течение всей ночи.

Митингующие не знают доподлинно, остаются ли в застенках экс-беркутовцы, ведь на КПВВ "Майорское" в Донецкой области уже начался обмен и бывшие спецназовцы находятся в списках.

К стенам СИЗО пришел бывший узник Кремля, крымскотатарский политик Ахтем Чийгоз, который уверен, что беркутовцев давно вывезли из изолятора, но считает продолжение протеста необходимым – по его словам, обмен ценой выдачи убийц недопустим.

Адвокат бывших беркутовцев Игорь Варфоломеев утверждает, что обвиняемых Янишевского, Зинченко и Аброськина, которые находились под стражей, вывезли из Лукьяновского СИЗО. Направили ли их на место обмена, он не знает.

Напомним, обмен пленными между самопровозглашенными "ЛДНР" и украинской стороной начался на КПП под Горловкой около 11 утра.

Накануне вечером под Лукьяновским СИЗО произошли столкновения между протестующими и силовиками. Люди пытались заблокировать выезд из Лукьяновского СИЗО. После непродолжительной стычки спецназу удалось оттеснить их, после чего из ворот СИЗО выехал микроавтобус.

Напомним, "экс-беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Институтской, отпустили из-под стражи.

Справка УНИАН. Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

28 декабря на заседании Киевского апелляционного суда прокуроры заявили, что экс-«беркутовцы» включены в список на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ЛДНР».