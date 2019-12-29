Под Горловкой начался обмен пленными
10:50, 29 декабря 2019Политика
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Точное число людей, которое стороны передадут друг другу, пока не называлось.
REUTERS
Обмен пленными между самопровозглашенными "ЛДНР" и украинской стороной начался на КПП под Горловкой.
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Об этом сообщают СМИ. Точное число людей, которое стороны передадут друг другу, пока не называлось.
"В эти минуты в Майорске в Донецкой области стартовал долгожданный процесс взаимного освобождения: наши ребята возвращаются на Родину", - написала украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Как сообщал УНИАН, обмен пленными запланирован на воскресенье на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта въезда-выезда «Майорск» вблизи Горловки под Горловкой.
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