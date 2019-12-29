Экс-беркутовцев, подозреваемых в убийствах на Майдане, вывезли из СИЗО - адвокат

Направили ли их на место обмена, адвокат не знает.

Адвокат бывших беркутовцев Игорь Варфоломеев утверждает, что обвиняемых Янишевского, Зинченко и Аброськина, находившихся под стражей, вывезли из Лукьяновского СИЗО.

Об этом Варфоломеев сказал в комментарии "Громадському радіо". По его словам, о том, что экс-беркутовцев вывезли из СИЗО, ему сказали их бывшие коллеги.

"Знаем, что их вывезли из СИЗО. Не могу сказать, когда вывезли. Видимо, ночью. Коллеги их (бывшие беркутовцы — ред.) говорили", — сказал Варфоломеев.

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Направили ли их на место обмена, он не знает.

Активист Владислав Грезев, который дежурил под СИЗО всю ночь, сообщает, что по состоянию на 3:30 от двух разных источников в СИЗО была информация, что экс-беркутовцы внутри.

Активисты продолжают дежурить возле Лукьяновского СИЗО. Участники акции заблокировали выезды из СИЗО с помощью мусорных баков. А спецназовцы собрались возле нескольких выездов из СИЗО.

Напомним, Киевский апелляционный суд 28 декабря ночью отпустил экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане под личные обязательства.

Экс-беркутовцев «черной роты» обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 людей на улице Институтской 20 февраля 2014 года.