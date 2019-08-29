В Меджлисе назвали вероятную дату обмена заключенными между Украиной и Россией

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз подтвердил, что украинского режиссера Олега Сенцова этапировали в Москву.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от партии «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз допустил, что незаконно осужденные в РФ украинские политзаключенные вернутся в Украину завтра, 30 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чийгоз сказал в комментарии журналистам.

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Чийгоз подтвердил, что незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова этапировали из колонии в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ РФ) в Москву.

«Да, Олег Сенцов в «Лефортово»», - сказал он.

«По той информации, которой я располагаю, в пятницу должны прибыть (незаконно удерживаемые в РФ украинцы - УНИАН). Все вместе. Но это все настолько вероятно, потому что я сам прошел этот путь, и знаю, что изменения могут быть. Но принцип, что это вопрос "на рельсы" поставлен, и он все равно будет отработан - это так», - заявил Чийгоз.

Как сообщал УНИАН, 21 августа в московском СИЗО «Лефортово» подтвердили, что к ним перевели украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клиха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Павла Гриба.

Также сегодня стало известно, что в «Лефортово» этапировали Сенцова.

Сегодня депутат от партии «Оппозиционный блок - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина и РФ еще не согласовали окончательный вариант обмена удерживаемыми лицами.