Сенцова этапировали в Москву - источник

Украинский режиссер находится в СИЗО "Лефортово".

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов этапирован из колонии в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ РФ) в Москву.

Об этом УНИАН сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сенцов действительно этапирован в Москву», - сказал собеседник агентства.

По его словам, вопрос обмена Сенцова поднимал на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон.

На данный момент Сенцов находится в СИЗО "Лефортово".

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, затем его вывезли в Россию. В августе 2015 года режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к обмену Сенцова на главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, задержанного по подозрению в государственной измене и ведении подрывной информационной деятельности против Украины.

28 августа Киевский апелляционный суд выпустил Вышинского из-под стражи под личное обязательство.

Информированный источник сообщил УНИАН, что суд выпустил Вышинского из-за его включения в список на обмен удерживаемыми лицами. По словам собеседника агентства, соответствующее решение суда связано с процессом обмена удерживаемых лиц между Украиной и РФ. «Да, Кирилл Вышинский попал в список на обмен удерживаемых лиц между Украиной и Россией... Вы же помните, сколько раз (российский омбудсмен Татьяна) Москалькова приезжала и попадала к нему в камеру пообщаться», - заявил собеседник.

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган утверждает, что Вышинский согласился принять участие в обмене заключенными между Украиной и РФ.