Кому мог мешать Чечетов: материалы 2005 года

Об этом пишет ТСН со ссылкой на материалы Исторической правды 2011 года.

Так, явка с повинной Чечетова 25 августа 2005 года касалась приватизационного эпизода - попыток окружения бывшего главы Администрации президента Виктора Медведчука произвести отчуждение в пользу ООО "Футбольный клуб "Динамо Киев" государственных дач в Пуще-Водице.

Чечетов тогда сообщил, что на него давили, но он умышленно сделал это так, чтобы "когда Медведчук В.В. перестанет влиять на процессы в государстве", была возможность вернуть это имущество. "Медведчук В.В. в приказном тоне жестко требовал включить эти дома в перечень объектов, которые подлежат приватизации путем выкупа и в кратчайшие сроки провести их приватизацию", - говорилось в показаниях Чечетова.

При этом бывший глава ФГИУ отметил, что Медведчук был наиболее доверенным лицом Кучмы, поэтому влиял на кадровую политику президента Украины. А поскольку Чечетов боялся увольнения, то должен был подписать соответствующие документы.

Через некоторое время Михаил Чечетов также дал показания относительно процесса приватизации "Криворожстали" и " Никопольского ферросплавного завода. В тех документах фигурировали фамилии зятя президента Кучмы Виктора Пинчука, а также бывших бизнес-партнеров Рината Ахметова и Сергея Таруты.

Читайте такжеМВД обнародовало видео с места смерти ЧечетоваЧечетов признал, что получил данное указание от Кучмы, хотя считает, что приватизация не будет выгодной для государства, которое бы имело значительно большие прибыли. Кроме того, в документах бывший народный депутат написал, что Виктор Пинчук неоднократно ему звонил и интересовался процессом приватизации. Также в показаниях фигурирует фамилия бывшего главы правительства Виктора Януковича. На то время речь шла о приватизации "Павлоградуголь".

"Из разговора с премьер-министром Украины Януковичем я понял, что победить в конкурсе должна Донецкая структура, подконтрольная Ринату Ахметову, в связи с чем были разработаны соответствующие условия конкурса приватизации "Павлоградуголь", по которым прошла соответствующая организация - Алчевский коксохимический комбинат", - сообщил тогда одиозный чиновник.

В объяснениях следователям можно найти и фамилию бывшего председателя Луганской ОГА Александра Ефремова. Он давил на Чечетова с требованием увеличить долю частного инвестора в ходе приватизации "Северодонецкого объединения "Азов"" до 60% с 40%. Тогда это предложение Ефремова поддержал Леонид Кучма.

По предварительной версии следствия, Михаил Чечетов покончил жизнь самоубийством в ночь с 27 на 28 февраля, выбросившись из окна собственной квартиры на 17-м этаже.

Напомним, Чечетов не первый бывший председатель фонда Госимущества, покончивший с собой. Летом 2014 года была найдена застреленной из ружья его коллега Валентина Семенюк-Самсоненко, также в свое время бывшая председателем фонда.