Кому мог мешать Чечетов: материалы 2005 года

14:55, 28 февраля 2015
Политика
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Бывший председатель Фонда государственного имущества, экс-народный депутат Михаил Чечетов, тело которого нашли сегодня ночью в Киеве, в 2005 предоставил следствию много ценной информации относительно политики приватизации во времена президентства Леонида Кучмы.

Журналисты подняли показания Чечетова десятилетней давности

Об этом пишет ТСН со ссылкой на материалы Исторической правды 2011 года.

Так, явка с повинной Чечетова 25 августа 2005 года касалась приватизационного эпизода - попыток окружения бывшего главы Администрации президента Виктора Медведчука произвести отчуждение в пользу ООО "Футбольный клуб "Динамо Киев" государственных дач в Пуще-Водице.

Чечетов тогда сообщил, что на него давили, но он умышленно сделал это так, чтобы "когда Медведчук В.В. перестанет влиять на процессы в государстве", была возможность вернуть это имущество. "Медведчук В.В. в приказном тоне жестко требовал включить эти дома в перечень объектов, которые подлежат приватизации путем выкупа и в кратчайшие сроки провести их приватизацию", - говорилось в показаниях Чечетова.

При этом бывший глава ФГИУ отметил, что Медведчук был наиболее доверенным лицом Кучмы, поэтому влиял на кадровую политику президента Украины. А поскольку Чечетов боялся увольнения, то должен был подписать соответствующие документы.

Через некоторое время Михаил Чечетов также дал показания относительно процесса приватизации "Криворожстали" и " Никопольского ферросплавного завода. В тех документах фигурировали фамилии зятя президента Кучмы Виктора Пинчука, а также бывших бизнес-партнеров Рината Ахметова и Сергея Таруты.

Читайте такжеМВД обнародовало видео с места смерти ЧечетоваЧечетов признал, что получил данное указание от Кучмы, хотя считает, что приватизация не будет выгодной для государства, которое бы имело значительно большие прибыли. Кроме того, в документах бывший народный депутат написал, что Виктор Пинчук неоднократно ему звонил и интересовался процессом приватизации. Также в показаниях фигурирует фамилия бывшего главы правительства Виктора Януковича. На то время речь шла о приватизации "Павлоградуголь".

"Из разговора с премьер-министром Украины Януковичем я понял, что победить в конкурсе должна Донецкая структура, подконтрольная Ринату Ахметову, в связи с чем были разработаны соответствующие условия конкурса приватизации "Павлоградуголь", по которым прошла соответствующая организация - Алчевский коксохимический комбинат", - сообщил тогда одиозный чиновник.

В объяснениях следователям можно найти и фамилию бывшего председателя Луганской ОГА Александра Ефремова. Он давил на Чечетова с требованием увеличить долю частного инвестора в ходе приватизации "Северодонецкого объединения "Азов"" до 60% с 40%. Тогда это предложение Ефремова поддержал Леонид Кучма.

По предварительной версии следствия, Михаил Чечетов покончил жизнь самоубийством в ночь с 27 на 28 февраля, выбросившись из окна собственной квартиры на 17-м этаже.

Напомним, Чечетов не первый бывший председатель фонда Госимущества, покончивший с собой. Летом 2014 года была найдена застреленной из ружья его коллега Валентина Семенюк-Самсоненко, также в свое время бывшая председателем фонда.

Історична правда

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