Экс-регионал Чечетов совершил самоубийство - МВД
08:59, 28 февраля 2015Общество
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Детали происшествия в МВД пообещали сообщить позже.
Чечетов погиб / Фото УНИАН
Сегодня ночью с 17 этажа из своей квартиры выпрыгнул экс-регионал и бывший народный депутат Михаил Чечетов. Он разбился насмерть.
В отделе связей с общественностью МВД Украины в Киеве ТСН.ua подтвердили факт смерти Чечетова, назвав причиной гибели самоубийство.
Читайте такжеЧечетов намекнул, кто за него внес залогДетали происшествия в МВД пообещали сообщить позже.
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