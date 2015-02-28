Экс-регионал Чечетов совершил самоубийство - МВД

Сегодня ночью с 17 этажа из своей квартиры выпрыгнул экс-регионал и бывший народный депутат Михаил Чечетов. Он разбился насмерть.

В отделе связей с общественностью МВД Украины в Киеве ТСН.ua подтвердили факт смерти Чечетова, назвав причиной гибели самоубийство.

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