Бывшая глава ФГИ Семенюк-Самсоненко найдена застреленой из ружья

Эту информацию УНИАН подтвердили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области.

«Мы подтверждаем эту информацию. Сообщение об обнаружении тела поступило около 19.00. Сейчас на месте происшествия работают следственные оперативные и экспертные группы», - отметили в ОСО.

Отвечая на вопрос, кто обнаружил тело Семенюк и был ли кроме нее в доме кто-то из ее близких, в милиции отметили, что не владеют этой информацией. В то же время источник в правоохранительных органах сообщил УНИАН, что тело Семенюк было найдено с огнестрельным ранением осуществленным в область нижней челюсти из охотничьего ружья, которое было найдено рядом с погибшей.