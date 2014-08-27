Бывшая глава ФГИ Семенюк-Самсоненко найдена застреленой из ружья
21:29, 27 августа 2014Политика
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Сегодня вечером в собственном доме в поселке Чайка Киево-Святошинского района было найдена мертвой с огнестрельным ранением экс-глава Фонда госимущества Украины Валентина Семенюк-Самсоненко.
Валентину Семенюк-Самсоненко нашли мертвой / УНИАН
Эту информацию УНИАН подтвердили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области.
«Мы подтверждаем эту информацию. Сообщение об обнаружении тела поступило около 19.00. Сейчас на месте происшествия работают следственные оперативные и экспертные группы», - отметили в ОСО.
Отвечая на вопрос, кто обнаружил тело Семенюк и был ли кроме нее в доме кто-то из ее близких, в милиции отметили, что не владеют этой информацией. В то же время источник в правоохранительных органах сообщил УНИАН, что тело Семенюк было найдено с огнестрельным ранением осуществленным в область нижней челюсти из охотничьего ружья, которое было найдено рядом с погибшей.
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