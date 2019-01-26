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Кроме УПЦ МП закон обязал изменить названия еще четырех церковных организаций

15:39, 26 января 2019
Политика
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Названия должны изменить еще четыре церковные организации  \ Администрация президента Украины

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Об этом говорится в списке Министерства культуры, который был опубликован 26 января в газете "Урядовый курьер". Религиоведческая экспертиза установила необходимость переименования пяти религиозных организаций. В частности, под действие закона подпадают организации, что является частью следующих религиозных объединений:

Украинская православная церковь (в единстве с Русской православной церковью (УПЦ МП);

Русская (Российская) Истинно-Православная Церковь (РИПЦ);

Русская (Российская) Старообрядческая Церковь (Беспоповское согласие), другое название - Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ);

Русская (Российская) Древлеправославная Церковь (РДЦ Новозыбковское согласие);

Русская (Российская) Православная Старообрядческая Церковь (РПСЦ).

Вышеуказанные религиозные организации должны в течение трех месяцев внести в свой устав (положение) изменения, предусмотренные ч. 7 ст. 12 закона "О свободе совести и религиозных организациях" и представить их на регистрацию в установленном порядке.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 декабря приняла законопроект, которым предусматривается переименовать УПЦ МП в Русскую православную церковь в Украине. после этого документ подписал президент Петр Порошенко.

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Теги: #УПЦ МП#создание единой поместной церкви