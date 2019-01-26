Кроме УПЦ МП закон обязал изменить названия еще четырех церковных организаций
Закон о переименовании церквей, кроме УПЦ Московского патриархата (УПЦ МП), коснется еще четырех религиозных организаций.
Читайте такжеПЦУ официально объявила дату и место интронизации митрополита Епифания
Об этом говорится в списке Министерства культуры, который был опубликован 26 января в газете "Урядовый курьер". Религиоведческая экспертиза установила необходимость переименования пяти религиозных организаций. В частности, под действие закона подпадают организации, что является частью следующих религиозных объединений:
Украинская православная церковь (в единстве с Русской православной церковью (УПЦ МП);
Русская (Российская) Истинно-Православная Церковь (РИПЦ);
Русская (Российская) Старообрядческая Церковь (Беспоповское согласие), другое название - Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ);
Русская (Российская) Древлеправославная Церковь (РДЦ Новозыбковское согласие);
Русская (Российская) Православная Старообрядческая Церковь (РПСЦ).
Вышеуказанные религиозные организации должны в течение трех месяцев внести в свой устав (положение) изменения, предусмотренные ч. 7 ст. 12 закона "О свободе совести и религиозных организациях" и представить их на регистрацию в установленном порядке.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 декабря приняла законопроект, которым предусматривается переименовать УПЦ МП в Русскую православную церковь в Украине. после этого документ подписал президент Петр Порошенко.