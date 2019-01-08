Теперь священники бывшей УПЦ МП смогут спокойно и без давления переходить в ПЦУ – архиепископ

Представитель Константинополя отметил, что много священнослужителей, архиереев и мирян ждали, когда Православная церковь Украины получит собственную независимость.

Экзарх Вселенского патриархата, архиепископ Даниил Памфилийский уверен, что после предоставления Православной церкви Украины Томоса об автокефалии священнослужители бывшей УПЦ МП смогут спокойно и без давления переходить в ПЦУ.

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Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Прямой».

«Я уверен, что именно это и случится», – сказал архиепископ, отвечая на соответствующий вопрос.

«Много священнослужителей, архиереев и мирян ждали, когда Православная церковь Украины получит собственную независимость. Когда Константинопольская церковь-мать провозгласит миру раз и навсегда, что восстановлена историческая справедливость. Сегодня она случилась. Теперь дело за иерархами, священнослужителями, мирянами Украинской православной церкви, которые неоднократно говорили, что они являются частью поместности нашей церкви», – сказал Даниил Памфилийский.