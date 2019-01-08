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Теперь священники бывшей УПЦ МП смогут спокойно и без давления переходить в ПЦУ – архиепископ

06:27, 08 января 2019
Политика
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ПЦУ не будет зависимой от Вселенской патриархии / фото УНИАН

Экзарх Вселенского патриархата, архиепископ Даниил Памфилийский уверен, что после предоставления Православной церкви Украины Томоса об автокефалии священнослужители бывшей УПЦ МП смогут спокойно и без давления переходить в ПЦУ.

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Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Прямой».

«Я уверен, что именно это и случится», – сказал архиепископ, отвечая на соответствующий вопрос.

«Много священнослужителей, архиереев и мирян ждали, когда Православная церковь Украины получит собственную независимость. Когда Константинопольская церковь-мать провозгласит миру раз и навсегда, что восстановлена историческая справедливость. Сегодня она случилась. Теперь дело за иерархами, священнослужителями, мирянами Украинской православной церкви, которые неоднократно говорили, что они являются частью поместности нашей церкви», – сказал Даниил Памфилийский.

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Теги: #Украина#церковь