Теперь священники бывшей УПЦ МП смогут спокойно и без давления переходить в ПЦУ – архиепископ
Экзарх Вселенского патриархата, архиепископ Даниил Памфилийский уверен, что после предоставления Православной церкви Украины Томоса об автокефалии священнослужители бывшей УПЦ МП смогут спокойно и без давления переходить в ПЦУ.
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Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Прямой».
«Я уверен, что именно это и случится», – сказал архиепископ, отвечая на соответствующий вопрос.
«Много священнослужителей, архиереев и мирян ждали, когда Православная церковь Украины получит собственную независимость. Когда Константинопольская церковь-мать провозгласит миру раз и навсегда, что восстановлена историческая справедливость. Сегодня она случилась. Теперь дело за иерархами, священнослужителями, мирянами Украинской православной церкви, которые неоднократно говорили, что они являются частью поместности нашей церкви», – сказал Даниил Памфилийский.