Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ МП

Петр Порошенко отметил, что в законе соблюден принцип свободы вероисповедания и равенства всех конфессий, никакого ограничения конституционных прав граждан не будет.

Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях »относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (является частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано таким, которое осуществило военную агрессию против Украины и/или временно оккупировала часть территории Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента Украины.

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«Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Указанные изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать ... Или к новосозданной автокефальной Православной церкви Украины, или к той церкви, которая настаивает на сохранении своей связи и зависимости от РПЦ», - подчеркнул глава государства, подписывая закон.

Президент отметил: «Выбор легче делать, когда все вещи названы своими именами, когда есть достаточно сведений для того, чтобы его добровольно принять. Реализация закона даст гражданам всю полноту информации».

По словам Порошенко, в изменениях в закон соблюден принцип свободы вероисповедания и равенства всех конфессий, никакого ограничения конституционных прав граждан не будет.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря Верховная Рада приняла закон, который позволит переименовать УПЦ МП с указанием ее принадлежности к России.

Законом устанавливается, что религиозная организация, которая непосредственно или как составная часть религиозной организации является частью религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины в государстве, которое признано таким, которое осуществило военную агрессию против Украины и временно оккупировало территорию Украины, обязана в своем полном названии, указанном ею в уставе, отражать принадлежность к религиозной организации за пределами Украины, в которую она входит, путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации с возможным добавлением слов "в Украине" и/или обозначения своего места в структуре иностранной религиозной организации.

Такие изменения религиозные организации должны внести в свои уставы в течение 4 месяцев, общины - в течение 9.

Также церковь, подчиненная государству-оккупанту, не имеет права быть представленной в воинских подразделениях и на линии фронта в воинских частях.