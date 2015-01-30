В провокации с 12-м "гуманитарным конвоем" могут использовать украинских заложников

Об этом сообщил председатель Объединенного координационного центра по освобождению заложников при Министерстве обороны Юрий Тандит.

"По информации, поступившей в Центр от родственников военных, попавших в плен в самопровозглашенных республиках, в ближайшие дни возможно осуществление провокации, в которой будут использованы наши ребята", - сказал Тандит.

Сейчас информацию проверяют сотрудники СБУ.

По данным Объединенного координационного центра по освобождению заложников, имитацию нападения украинских военных могут применить относительно 12-го "гуманитарного конвоя" из России. Председатель Центра призвал организаторов провокации не обольщаться возможностью использовать украинских военных и гражданских заложников, осуществляя преступления против человечности.

Как сообщал УНИАН, в штабе проведения антитеррористической операции не исключают, что боевики могут обстрелять 12-й российский гуманитарный конвой" с целью спровоцировать повод для широкомасштабного вторжения в Украину войск РФ.