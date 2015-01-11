Путин требует от Украины контактов с боевиками, а Меркель считает, что это должна делать Россия

Путин в разговоре настаивал на "безальтернативности" потребности в "прямом политическом диалоге" между Киевом и сепаратистами, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу Путина.

В то же время, со слов пресс-секретаря канцлера Стефена Зайберта, Меркель объяснила Путину, что все стороны должны внести свой вклад в воплощение мирного плана, передает агентство Reuters.

"Это включает и использование Россией своего влияния на сепаратистов, чтобы достичь консенсусных решений", - сказал спикер.

Читайте такжеМеркель предупредила Европу о возможной угрозе от РоссииТакже Меркель сказала Путину, что саммита "нормандского формата" в Астане не состоится, если не будет реального прогресса в имплементации Минских соглашений.

Ранее сообщалось, что сегодня Меркель встретится с Порошенко в Париже, который оба лидера посетят для участия в антитеррористическом марше мира.