Порошенко и Меркель обсудят в Париже пути решения ситуации на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель договорились провести 11 января в Париже короткую встречу для дальнейшей координации усилий по урегулированию ситуации на Донбассе.

Соответствующая договоренность достигнута во время телефонного разговора в субботу вечером, сообщает пресс-служба Президента Украины.

В сообщении отмечается, что оба лидера примут участие в Марше единства, инициированном президентом Франции Франсуа Олландом для чествования памяти жертв террористических актов, произошедших в Париже 7 и 9 января и демонстрации единства против вызовов терроризма и нетерпимости.

Кроме того, собеседники обсудили пути мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Порошенко констатировал резкую эскалацию конфликта и несоблюдение режима прекращения огня со стороны боевиков. Президент Украины также сообщил о резком увеличении военной техники и современного вооружения, которое поступило со стороны российской границы.

Порошенко подчеркнул, что прогресс в мирном урегулировании может быть достигнут лишь при условии закрытия границы, вывода войск и отвода военной техники, а также освобождения заложников.

Читайте такжеМеркель предупредила Европу о вероятной угрозе от РоссииПорошенко и Меркель высказались за проведение в ближайшее время встречи Трехсторонней рабочей группы для согласования позиций по выполнению Минских договоренностей всеми сторонами.

Президент Украины также отметил, что вопрос политического диалога с жителями Донбасса может быть реализован путем проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей по украинскому законодательству. По убеждению Порошенко, легитимно избранные лидеры Донбасса будут представлять интересы его жителей и смогут принять участие в процессе конституционной реформы и децентрализации.

Также Порошенко и Меркель обсудили гуманитарную ситуацию на Донбассе. Президент Украины сообщил о доставке первой партии украинской гуманитарной помощи, которая была успешно распространена среди жителей Донбасса, но, к сожалению, ее дальнейшая доставка была снова заблокирована боевиками, что также противоречит Минским договоренностям.