Генпрокурор заверяет, что Арбузову не удалось снять ни копейки с арестованных счетов

Об этом заявил генеральный прокурор Виталий Ярема на брифинге. "Неделю назад была попытка снять арест со счетов бывшего главы Нацбанка, затем вице-премьера Арбузова", - отметил он.

Читайте такжеВ ГПУ прогнозируют, что попытки разблокировать арестованные счета Арбузова будут повторяться

"Благодаря взаимодействию финансового мониторинга Генпрокуратуры нам удалось удержать выполнение этого судебного решения, и последующее судебное решение, которое было принято в понедельник, заблокировало опять эти счета, и ни одна копейка со счета Сергея Арбузова снята не была", - заверяет Ярема.

Как сообщал УНИАН, в мае 2014 года Главным следственным управлением Генпрокуратуры в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о присвоении Сергеем Арбузовым чужого имущества путем злоупотребления служебным положением. 20 мая следственным судьей Печерского райсуда Киева был наложен арест на имущество Сергея Арбузова, подозреваемого в совершении указанного уголовного преступления, а в августе следственным судьей Печерского райсуда наложен арест на имущество его супруги - Ирины Арбузовой.