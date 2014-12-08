Генпрокурор заверяет, что Арбузову не удалось снять ни копейки с арестованных счетов
Ни одной копейки из счетов бывшего первого вице-премьера и бывшего главы Национального банка Украины Сергея Арбузова за время, пока они были разблокированы, не сняли.
Об этом заявил генеральный прокурор Виталий Ярема на брифинге. "Неделю назад была попытка снять арест со счетов бывшего главы Нацбанка, затем вице-премьера Арбузова", - отметил он.
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"Благодаря взаимодействию финансового мониторинга Генпрокуратуры нам удалось удержать выполнение этого судебного решения, и последующее судебное решение, которое было принято в понедельник, заблокировало опять эти счета, и ни одна копейка со счета Сергея Арбузова снята не была", - заверяет Ярема.
Как сообщал УНИАН, в мае 2014 года Главным следственным управлением Генпрокуратуры в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о присвоении Сергеем Арбузовым чужого имущества путем злоупотребления служебным положением. 20 мая следственным судьей Печерского райсуда Киева был наложен арест на имущество Сергея Арбузова, подозреваемого в совершении указанного уголовного преступления, а в августе следственным судьей Печерского райсуда наложен арест на имущество его супруги - Ирины Арбузовой.