Осужденный на 8 лет за крупную взятку экс-мэр Болграда может выйти на свободу, не "отсидев" и года

Во вторник, 2 декабря, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел рассмотрит кассационную жалобу Королева на вынесенный в апреле этого года приговор о признании его виновным.

Жители Болграда, которые хотят справедливого наказания для своего бывшего мэра, намерены приехать в Киев и пикетировать суд. Говорят, вопросом освобождения Королева всерьез занялся народный депутат Украины, экс-регионал Антон Киссе, которого с Королевым связывает давняя дружба.

"Мы знаем, что Киссе хочет вытащить из тюрьмы своего друга. От председетельствующего в деле Королева судьи Юрия Фурика требуют отменить приговор и полностью оправдать Королева" - говорит жительница Болграда Валентина Ненова. "Королев нужен Киссе, чтобы его руками продолжать грабить наш город. Мы этого не допустим. И вообще нам очень обидно, что Болград больше известен не тем, что в нем родился и вырос президент Украины Петр Порошенко, а тем, что в нем работал взяточник Королев".

Сергей Королев обрел скандальную славу задолго до приговора за получения взятки. В 2011 году в состоянии алкогольного опьянения он избил директора школы, а находясь за рулем своего автомобиля Volvo сбил 5-летнего ребенка. В обоих случаях Королеву удавалось избежать ответственности.