Очередной "гуманитарный конвой" из РФ прибудет на Донбасс 30 ноября

Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Государственной пограничной службы Виктор Назаренко.

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"Мы получили официальную информацию - ноту МИД России в МИД Украины, а также официальное письмо от главного пограничного уполномоченного России о том, что 30 ноября состоится очередной так называемый "гуманитарный конвой" через пункты пропуска Донецк-Изварино и Матвеев курган", - сказал Виктор Назаренко.

Он подчеркнул, что украинские пограничники готовы оформить этот груз официально, если Россия даст согласие это сделать. А если нет, то украинская сторона будет осуществлять наблюдение в этих пунктах пропуска, чтобы не допустить попадания на территорию Украины средств террора и диверсий, добавил он.

Виктор Назаренко, что наблюдение от официального оформления отличается тем, что пограничники осматривают груз, но не составляют никаких официальных материалов при этом осмотре.