В Луганске гумконвой РФ выгрузил на трикотажной фабрике снаряды для "Града" - активист

В Луганске на трикотажной фабрике российский гуманитарный конвой выгрузил снаряды для «Града».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители, члены его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего.

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«На территории трикотажной фабрики в г. Луганске российский «гуманитарный конвой» в количестве более 20 тентованных грузовиков выгрузил снаряды для реактивной системы залпового огня «Град», - сказал Снегирев, добавив, что также в город завезли оборудование для печати гривны.

Он отметил, что теперь о переходе оккупированных территорий на рублевые расчеты, как это раньше обещали жителям Востока Украины, «даже речь не идет, так как Россия не смогла «проглотить» еще две оккупированные территории».

«Деятельность банков и расчеты карточками на территории «ЛНР-ДНР» невозможны, а следовательно, боевики под руководством русских кураторов будут налаживать печать фальшивой гривны, с целью, что эти фальшивки попадут на территорию Украины и повлекут за собой обвал национальной валюты», - считает Снегирев.

Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны Украины проверяет информацию о завозе боевиками на подконтрольные им территории Донбасса оборудования для печати фальшивых денег.

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Об этом спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

Отвечая на вопрос, подтверждает ли СНБО информацию о том, что террористы завозят на Донбасс оборудование для печати фальшивых гривен, он отметил: «Такая информация есть, однако мы еще не получили ее подтверждения, она проверяется».

Ранее советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что боевики завозят на Донбасс оборудование для печати фальшивой гривны.

Вместе с тем, сегодня, 18 ноября, председатель СБУ Валентин Наливайченко также заявил, что Служба безопасности проверяет информацию о завозе боевиками на Донбасс оборудования для печати фальшивых денег.