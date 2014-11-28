Сегодня из Харькова в Нидерланды отправят последний самолет с телами пассажиров Boeing-777

Как передает корреспондент УНИАН, отправка голландским военно-транспортным самолетом шести контейнеров с останками тел состоится около 11.00.

Читайте такжеОбломки Боинга, которые остались в Украине, не важны для следствия - НидерландыПеред отправкой в международном аэропорту «Харьков» состоится церемония прощания с погибшими пассажирами рейса МН-17.

В мероприятии примут участие председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута, министр безопасности и юстиции Королевства Нидерланды Иво Опстельтен, представители международной миссии по расследованию катастрофы, руководители силовых структур области и другие.

Ожидается, что Балута и Опстельтен проведут брифинг.

Справка УНИАН. 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов.

24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.