В Донецкой области террористы сбили пассажирский самолет. Фото, видео (обновляется)

01:28 Международная организация гражданской авиации (ИКАО) готова оказать помощь в расследовании трагедии малайзийского самолета.

00:37 В Киеве возле посольства Нидерландов собралось около тысячи человек. Шокированные трагедией киевляне кладут цветы, игрушки, зажигают свечи и продолжают молча стоять возле здания.

Украинцы скорбят со всем цивилизованным миром. Сильное фото. А россияне... Да пошли они. Убийцы. #MH17#boeing777pic.twitter.com/CP7EtT4oqR — Peter Shuklinov (@PeterShuklinov) July 17, 2014

00:33 В МИД создан круглосуточный штаб для обращений родных погибших в аварии Боинга.

00:17 Генсек НАТО глубоко шокирован трагедией с малазийским самолетом Президент Европарламента считает, что ЕС должен предложить помощь в расследовании катастрофы Боинга-777. В свою очередь, Обама предложил помощь в расследовании крушения Boeing.

00:16 США анализируют траекторию ракеты, чтобы установить, откуда была осуществлена атака на малайзийский самолет.

23.46 Разведка США подтверждает, что малазийский самолет был сбит ракетой "земля-воздух". Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

23.46 Родственники погибших в авиакатастрофе над Донбассом шокированы трагедией

23:00 СБУ перехватила переговоры, в которых террористы докладывают о сбитом ими Boeing-777: множество тел, вооружения нет.

22:47 Советник министра МВД Антон Геращенко заявляет, что один из двух "Буков", которыми владеют боевики, ныне находится в городе Снежное Донецкой области, он спрятан за зданием местного супермаркета.

22:45 Российские агентства начали придумывать, что целью Украины был самолет Путина.

As world talks, Kyiv does what it's become good at, mourning loss w/ sea of flowers. #DutchEmbassy#Ukraine#MH17pic.twitter.com/f6FUGbWnv7 — Paula Chertok (@PaulaChertok) 17 июля 2014

Киевляне несут цветы и свечи к посольству Нидерландов.

22:35 Малазийский самолет Боинг-777, который разбился в Донецкой области, летел над закрытым для полетов пространством. Об этом сообщает европейская диспетчерская служба Eurocontrol.

22:17 В Боинге-777, разбившемся на Донбассе, могли быть голландцы, французы, британцы и американцы. По данным МЧС России, россиян там не было.

21:57 Австрийские СМИ сообщают, что на борту Боинга было 80 детей.

21:39 Лидер либералов Европарламента Ги Верховстад назвал авиакатастрофу на Донбассе терактом.

21:26 Российские СМИ подтвердили, что самолет сбили пророссийские террористы.

21.25 «Украэрорух» сообщил, что перед падением никаких сообщений из самолета Malaysia Airlines не поступало.

21.12 Тимчук сообщил, что днем в районе Снежного была зафиксирована колонна террористов с ЗРК «Бук».

21.07 Великобритания созывает экстренную встречу Совбеза ООН, сообщил постоянный представитель Британии при организации Марк Лайалл Грант.

20.58 Нидерланды присоединятся к расследованию авиакатастрофы Боинга-777.

20:44 "Хочу обратить ваше внимание, что мы это называют не инцидентом, не катастрофой, а террористическим актом", - сказал Порошенко лидерам фракций и парламентских групп, комментируя авиакатастрофу над Донбассом.

20.43 Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу призвал немедленно расследовать обстоятельства крушения малазийского самолета.

20.28 Malaysia Airlines подтвердила, что связь с лайнером была потеряна на украинской территории примерно в 50 км от границы с Россией. На борту, согласно сообщению компании, находились 280 пассажиров и 15 членов экипажа. Из аэропорта Амстердама самолет вылетел по 12.15 по местному времени, связь была потеряна в 14.15.

20:06 Самолет Малайзийских авиалиний Боинг-777, потерпевший крушение в Донецкой области, взорвался в воздухе, тела погибших разбросало в радиуцсе 4 километров, спасателей на место аварии не пускают террористы, пишет советник Сергея Таруты Константин Батожский.

19.55 Самолеты из Нидерландов, которые летят на дальний восток, меняют траекторию, минуя Украину

19:51 Стало известно что лидер террористов Игорь Гиркин около 16:50 хвалился сбитым самолетом якобы украинских военных.

19:49 Вооруженные силы Украины не совершали никаких действий по поражению целей в воздухе, заявляют в СНБО.

19.47 Опубликованы первые фото обломков сбитого самолета

Обломки сбитого террористами авиалайнера Боинг-777 pic.twitter.com/nIM4GoTy3j — ЄВРОМАЙДАН (@euromaidan) July 17, 2014

19.45 Тела погибших уже обнаружены в районе Снежного Донецкой области. Обломки самолета разбросаны на площади примерно километр.

19.34 Барак Обама отправил в Украину своих представителей в связи с авиакатастрофой, передает Reuters.

19:24 Президент Украины Петр Порошенко инициирует создание Государственной комиссии с привлечением специалистов ИКАО и других международных структур для расследования трагедии с самолетом авиакомпании «Малайзийские авиалинии» Боинг-777 в Донецкой области.

19.18 В нидерландском аеропорту Схипол еще нет официальной информации о падении в Украине малазийского самолета.

19.14 Independent сообщает о 300-х погибших

REPORTS: 300 dead in Malaysia Airlines crash http://t.co/Onn4FViCbbpic.twitter.com/bTEU3P5R6f — The Independent (@Independent) July 17, 2014

19.12 Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что все 280 пассажиров, находившихся на борту и 15 членов экипажа погибли.

19.07 Премьер-министр Арсений Яценюк санкционировал проведение расследования авиакатастрофы, сообщает Reuters.

18:58 Журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источник в Минобороны пишет, что рядом с маршрутом сбитого Боинга летел транспортный Ил-76 украинской армии. Возможно, террористы или российская ПВО промахнулись.

18.50 Очевидцы: вещи и пассажиров малазийского Боинга раскидало по крышам домов по всему поселку

Радник міністра МВС Антон Геращенко підтверджує збиття терористами пасажирського літака з ракетного комплексу "Бук" http://t.co/0EkXyQZlCW — ЄвроМайдан (@EuroMaydan) July 17, 2014

18.40 По данным малазийских СМИ, на борту самолета находилось 280 пассажиров и 15 членов экипажа.

18.37 Группа "Информационное сопротивление" сообщила, что силовики из состава сил АТО не имеют в зоне проведения операции средств противовоздушной обороны.

18.29 Очевидцы опубликовали видео упавшего лайнера

18.21 "Украэрорух" подтверждает крушение малайзийского авиалайнера вблизи украино-российской границы.

18.12 Об этом "Украинской правде" сообщили источники.

"Около 16.20 пропала связь с малазийским пассажирским самолетом Boeing-777, выполнявшим рейс Амстердам-Куала Лумпур на высоте 10 тыс. м над территорией Украины в рамках международного коридора", - сообщил собеседник.

"Он упал в районе населенного пункта Грабово", - добавил он.

Пассажировместимость Boeing-777 в зависимости от модификации составляет 300-400 человек.

По оперативным данным группы "Информационное сопротивление", севернее Тореза упал пассажирский самолет. В 16.20 пропала связь наземных служб в Киеве и Ростове с авиалайнером компании Malaysia Airlines, совершавшим рейс Амстердам-Куала-Лумпур.