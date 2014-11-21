Порошенко недоволен скоростью реформ

Об этом заявил он в своем обращении ко дню Свободы и Достоинства.

«Чем я и сам неудовлетворен, так это скоростью реформ и темпами борьбы с коррупцией. Коррупционную вертикаль, по которой наверх со всей страны собирались взятки мы, наконец, сломали. Но это лишь вершина айсберга и только начало борьбы», - отметил он.

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Глава государства также напомнил, что после Нового года вступят в действие законы о национальном антикоррупционном бюро и новая редакция закона о прокуратуре.

Президент также выразил уверенность, что позитивным будет эффект от закона об очищении власти, который был подписан еще в прошлом месяце, «и предусмотренное ими очищение власти набирает обороты».