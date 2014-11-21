Порошенко предлагает назначить Яценюка премьером, но хочет полностью обновить Кабмин

Состав Кабинета министров Украины должен быть кардинально обновлен.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в своем обращении к гражданам по случаю Дня Свободы и Достоинства.

Президент подчеркнул, что досрочными парламентскими выборами он завершил создание политических предпосылок для проведения изменений.

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"...уже на следующей неделе должно состояться первое заседание новоизбранной Верховной Рады. И я немедленно внесу на утверждение Парламента кандидатуру Премьер-Министра, которую, согласно Конституции, коалиция предложит мне", - отметил глава государства.

“Исходя из единства демократических сил, ожидаю, что коалиция согласится на мое предложение выдвинуть на эту должность Арсения Яценюка. А вот состав правительства должен быть полностью обновлен», - добавил он.

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По его словам, “реформы должны стартовать немедленно. Их целью является постепенное достижение европейских стандартов жизни, чтобы уже в 20 году мы могли подать заявку на членство в Европейском Союзе. Именно об этом - проект коалиционного соглашения”.

"Впервые партии и депутаты не должности делили, а наработали под общую ответственность детальный план фундаментальных изменений в стране. И они должны стать следующим этапом нашей Революции. Буквально в ночь на сегодня пять проевропейских партий завершили подготовку коалиционного соглашения. Это - маленький, но очень приятный подарок ко Дню Достоинства и Свободы», - подчеркнул глава государства.