Порошенко предлагает назначить Яценюка премьером, но хочет полностью обновить Кабмин
Президент также подчеркнул, что реформы должны стартовать немедленно.
Состав Кабинета министров Украины должен быть кардинально обновлен.
Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в своем обращении к гражданам по случаю Дня Свободы и Достоинства.
Президент подчеркнул, что досрочными парламентскими выборами он завершил создание политических предпосылок для проведения изменений.
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"...уже на следующей неделе должно состояться первое заседание новоизбранной Верховной Рады. И я немедленно внесу на утверждение Парламента кандидатуру Премьер-Министра, которую, согласно Конституции, коалиция предложит мне", - отметил глава государства.
“Исходя из единства демократических сил, ожидаю, что коалиция согласится на мое предложение выдвинуть на эту должность Арсения Яценюка. А вот состав правительства должен быть полностью обновлен», - добавил он.
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По его словам, “реформы должны стартовать немедленно. Их целью является постепенное достижение европейских стандартов жизни, чтобы уже в 20 году мы могли подать заявку на членство в Европейском Союзе. Именно об этом - проект коалиционного соглашения”.
"Впервые партии и депутаты не должности делили, а наработали под общую ответственность детальный план фундаментальных изменений в стране. И они должны стать следующим этапом нашей Революции. Буквально в ночь на сегодня пять проевропейских партий завершили подготовку коалиционного соглашения. Это - маленький, но очень приятный подарок ко Дню Достоинства и Свободы», - подчеркнул глава государства.