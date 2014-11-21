Возле Донецкого аэропорта трое украинских военных подорвались на фугасе
При попытке зачистки территории возле аэропорта погиб один военный.
Возле Донецкого аэропорта трое украинских военных подорвались на фугасе, один боец погиб. Всего на протяжении дня еще 8 украинских силовиков были ранены.
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.
«Террористы пытаются локализовать подступы к Донецкому аэропорту, устанавливая фугасные ловушки. Наши воины, в свою очередь, зачищают территорию от взрывоопасных предметов. К сожалению, сегодня при попытке зачистки территории возле Донецкого аэропорта подорвались на фугасе трое военнослужащих. Один из них погиб», - говорится в сообщении.
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«Противник не прекращает попытки спровоцировать украинские войска на открытие массированного огня. Сегодня боевые расчеты нарезной и реактивной артиллерии нанесли 24 огневых удара по разведанным позициям врага. Все огневые задачи выполнялись исключительно в случаях, когда это не подвергало опасности мирное население», - отмечает пресс-центр АТО..