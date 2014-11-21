Возле Донецкого аэропорта трое украинских военных подорвались на фугасе, один боец погиб. Всего на протяжении дня еще 8 украинских силовиков были ранены.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Террористы пытаются локализовать подступы к Донецкому аэропорту, устанавливая фугасные ловушки. Наши воины, в свою очередь, зачищают территорию от взрывоопасных предметов. К сожалению, сегодня при попытке зачистки территории возле Донецкого аэропорта подорвались на фугасе трое военнослужащих. Один из них погиб», - говорится в сообщении.

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«Противник не прекращает попытки спровоцировать украинские войска на открытие массированного огня. Сегодня боевые расчеты нарезной и реактивной артиллерии нанесли 24 огневых удара по разведанным позициям врага. Все огневые задачи выполнялись исключительно в случаях, когда это не подвергало опасности мирное население», - отмечает пресс-центр АТО..