Порошенко при возложении цветов к памятнику Небесной сотне пообщался с родственниками погибших

Об этом сообщает сайт телеканала 112 Украина.

Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Арсений Яценюк и спикер парламента Александр Турчинов в честь Дня достоинства и свободы прибыли на улицу Институтскую для возложения цветов к Кресту Небесной сотни в честь погибших во время Майдана. На Институтской их встретили родственники погибших.

Читайте такжеСемьи 91 героя Небесной сотни получили помощь в размере почти 122 тысячи гривеньКогда Порошенко подошел к людям и выкрикнул лозунг "Слава Украине", некоторые присутствующие стали с возмущением высказывать президенту ряд претензий. Когда напряжение несколько спало, и люди начали задавать главе государства вопросы и выражать недовольство уже в спокойном тоне. Его просили не забывать о пострадавших, спрашивали, когда будет помощь, когда будет особый статус для раненых.

Президент Украины Петр Порошенко пообещал родственникам погибших подписать указ о присвоении звания Героя Украины бойцам "Небесной сотни".