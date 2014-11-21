Порошенко решил присвоить звание Героев Украины Небесной сотне

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Героев Украины Небесной сотне / Фото УНИАН

"Президент Украины принял решение присвоить звание Героя Украины всем Героям Небесной Сотни. Об этом он сообщил родственникам погибших", - сообщил в Twitter пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко.

Президент України прийняв рішення присвоїти звання Героя України всім Героям Небесної Сотні. Про це він повідомив родичам загиблих — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 21, 2014

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Напомним, во время наиболее массовых акций протеста в истории Украины 18-20 февраля 2014 года на ул. Институтской силовики застрелили более ста безоружных участников акций протеста. Позже их стали называть Небесная Сотня.

Ранее УНИАН сообщал, что 20 ноября Киевсовет переименовал улицу Институтскую в Киеве на аллею Героев Небесной Сотни.