Порошенко решил присвоить звание Героев Украины Небесной сотне
Сегодня Президент Украины Петр Порошенко решил присвоить звание Героев Украины Небесной сотне.
"Президент Украины принял решение присвоить звание Героя Украины всем Героям Небесной Сотни. Об этом он сообщил родственникам погибших", - сообщил в Twitter пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко.
Президент України прийняв рішення присвоїти звання Героя України всім Героям Небесної Сотні. Про це він повідомив родичам загиблих
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 21, 2014
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Напомним, во время наиболее массовых акций протеста в истории Украины 18-20 февраля 2014 года на ул. Институтской силовики застрелили более ста безоружных участников акций протеста. Позже их стали называть Небесная Сотня.
Ранее УНИАН сообщал, что 20 ноября Киевсовет переименовал улицу Институтскую в Киеве на аллею Героев Небесной Сотни.