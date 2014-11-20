Гройсман не исключает, что “Блок Порошенко” внесет свою кандидатуру на должность спикера

17:17, 20 ноября 2014
Политика
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Кандидат в народные депутаты от «Блока Петра Порошенко» Владимир Гройсман не исключает, что эта политическая сила внесет свою кандидатуру на должность председателя Верховной Рады.

Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в комментарии журналистам.

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“В том числе и наша политическая сила будет вносить свои предложения относительно кандидатуры будущего спикера, и когда мы это обсудим внутри нашей политической силы и нашей политической фракции, то мы это обнародуем, поскольку мы заинтересованы, чтобы это была абсолютно публичная информация”, - подчеркнул Гройсман.

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