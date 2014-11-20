Гройсман не исключает, что “Блок Порошенко” внесет свою кандидатуру на должность спикера

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в комментарии журналистам.

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“В том числе и наша политическая сила будет вносить свои предложения относительно кандидатуры будущего спикера, и когда мы это обсудим внутри нашей политической силы и нашей политической фракции, то мы это обнародуем, поскольку мы заинтересованы, чтобы это была абсолютно публичная информация”, - подчеркнул Гройсман.