Гройсман не исключает, что “Блок Порошенко” внесет свою кандидатуру на должность спикера
17:17, 20 ноября 2014Политика
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Кандидат в народные депутаты от «Блока Петра Порошенко» Владимир Гройсман не исключает, что эта политическая сила внесет свою кандидатуру на должность председателя Верховной Рады.
Владимир Гройсман / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в комментарии журналистам.
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“В том числе и наша политическая сила будет вносить свои предложения относительно кандидатуры будущего спикера, и когда мы это обсудим внутри нашей политической силы и нашей политической фракции, то мы это обнародуем, поскольку мы заинтересованы, чтобы это была абсолютно публичная информация”, - подчеркнул Гройсман.
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