Гройсман опроверг информацию о строительстве жилья для депутатов в элитном районе Киева

Об этом на брифинге заявил председатель депутатской группы по подготовке первой сессии Верховной Рады 8 созыва Владимир Гройсман, сообщает INSIDER.

Он напомнил, что депутаты нового созыва идут в Верховную Раду с целью работать, а не получать преференции.

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"Это для нас принципиальный вопрос, и поэтому я убежден, что подобного решения в ВР нет и не может быть", - отметил Гройсман.

Ранее сообщалось, что Киевский городской совет намерен передать Управлению делами ВР земельный участок под строительство дома для обеспечения служебным жильем народных депутатов. Соответствующий проект решения об утверждении проекта землеустройства размещен на сайте КГГА.