В Госдуме отказались рассказывать о финансировании оккупированной части Донбасса

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

"Что касается финансирования... Я думаю, что следует задуматься над другим вопросом", - сказал Пушков, отвечая на вопрос УНИАН, будет ли РФ финансировать оккупированные части Донецкой и Луганской областей.

По его мнению, нет никаких доказательств оккупации Россией части Донбасса и, отказываясь финансировать неконтролируемые территории этих областей, "Киев дает понять, что это уже не часть страны".

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Пушков считает, что выполнение государством своих социальных обязательств по отношению к населению является "одним из признаков причастности этого населения к этому государству".

Как сообщал УНИАН, в начале ноября Кабинет министров Украины принял постановление относительно финансирования бюджетных учреждений и осуществления социальных выплат населению тех районов Луганской и Донецкой областей, которые не подконтрольны украинской власти. В правительстве отмечают, что гражданам дали время до 1 декабря. Если пенсионер хочет и дальше получать пенсию - он должен выехать на контролируемую территорию, зарегистрироваться как переселенец, жить там и получать соцвыплаты. Если же не уедет - пенсию ему начислят, но получить он ее сможет только тогда, когда его регион будет освобожден.

Как заявил премьер-министр Арсений Яценюк, до тех пор, пока ряд территорий Донецкой и Луганской областей будут контролироваться самозванцами, центральный бюджет не будет туда отправлять деньги. Он напомнил, что в соответствии с Минскими договоренностями, Россия должна была прекратить поддержку террористов, а Украина – восстановить контроль над территориями. «Выполните договоренности, очистите территорию от этой заразы, которую вы завезли, и не делайте людей заложниками своих имперских амбиций, потому что люди страдают», - сказал Яценюк.