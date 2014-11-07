С декабря правительство перестанет выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса

Правительство решило остановить любую финансовую деятельность на территории, где есть террористы, говорится в сюжете ТСН.

Кабмин принял постановление о финансировании бюджетных учреждений и осуществлении социальных выплат населению тех районов Луганской и Донецкой областей, которые не подконтрольны украинской власти.

В правительстве отмечают, что хотят защитить граждан. Последним предоставили время до 1 декабря. Если пенсионер хочет и дальше получать пенсию - он должен выехать на контролируемую территорию, зарегистрироваться как переселенец, жить там и получать соцвыплаты. Если же не уедет - пенсию ему начислят, но получить он ее сможет только тогда, когда его регион будет освобожден.

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Вместе с тем Украина и в дальнейшем будет поставлять газ и электричество на оккупированный Донбасс.

Как сообщал УНИАН, общий объем дотаций Донецкой области составляет 37 млрд грн., по Луганской области - 19,8 млрд грн., но правительство не будет финансировать террористов, заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк

«Министерство финансов вместе с Государственным казначейством провели соответствующие расчеты, скажу баланс на 2014 год по Донецкой области – общий объем дотаций из центрального бюджета составляет 37 млрд грн. По Луганской области также, для того чтобы закрыть местные бюджете и все социальные фонды, составляет 19,8 млрд грн., – сказал Яценюк. – Сейчас баланс по территориям, которые мы не контролируем, и по территориям, которые контролируют российские террористы: по Донецкой области, территории, которые находятся под временным контролем российских террористов и которые мы не контролируем, нуждаются в дотациях из государственного бюджета - 19,6 млрд грн. По Луганской области территории, которые находятся под временным контролем российских террористов, нуждаются в дотациях 14,6 млрд грн».

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При этом Яценюк отметил, что до тех пор, пока территории Донецкой и Луганской областей будут контролироваться самозванцами, центральный бюджет не будет туда отправлять деньги. «Правительство террористов финансировать не будет, самозванцев и проходимцев», - сказал Яценюк.

Он также отметил, что все пенсии, социальные выплаты, все льготы насчитываются для каждого человека.

«Уберутся прочь с территории Донецка и Луганска российские террористы, мы вернем контроль над территориями и выплатим персонально каждому человеку ту социальную льготу, на которую он имеет право. Сегодня платить деньги на этой территории, значит, что деньги не дойдут до людей, их украдут российские бандиты, и это ничто иное как прямая поддержка российского терроризма», - сказал глава правительства.

Он напомнил, что в соответствии с Минскими договоренностями, Россия должна была прекратить поддержку террористов, а Украина – восстановить контроль над территориями.

«Выполните договоренности, очистите территорию от этой заразы, которую вы завезли, и не делайте людей заложниками своих имперских амбиций, потому что люди страдают», - сказал Яценюк.