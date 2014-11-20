Томбинский: Соглашение с ЕС - не панацея, а необходимый к выполнению перечень достижений

Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, подписанное властями Украины в марте и июне текущего года, представляет собой перечень первоочередных достижений страны, однако не гарантирует проведения необходимых преобразований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский в ходе работы пятого Украинского инвестиционного форума в Киеве.

«Соглашение об ассоциации - не панацея. Соглашение с ЕС – это перечень достижений, которые надо выполнить. И важна воля властей выполнять этот перечень», – сказал Томбинский.

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Он отметил, что ЕС не выставляет Украине каких-либо временных рамок по выполнению условий соглашения, однако готов всячески помогать нашей стране. «ЕС активно вовлечен в процесс помощи Украине – от консультационной до финансовой помощи. Единственный сектор, в который ЕС не вовлечен так активно, – это сектор безопасности», – отметил Томбинский.

По его словам, ситуация, которую переживает Украина сейчас, практически не имеет аналогов.

«Но что важно – доверяйте себе, верьте в себя. Не обещайте народу легких времен, не будет легких времен. Но надо рисковать», – сказал Томбинский.

Как сообщал УНИАН, в апреле ЕС утвердил план финансовой помощи Украине объемом 1,6 млрд евро. До конца года Украина ожидает получить от ЕС порядка 760 млн евро в рамках выполнения плана по предоставлению нашей стране финансовой помощи.