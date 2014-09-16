Европарламент синхронно с Радой ратифицировал Соглашение об ассоциации

Верховная Рада ратифицировала Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в присутствии президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Украины Арсения Яценюка и членов правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 355 народных депутатов из 381, зарегистрированного в сессионном зале. Против - 0 депутатов, 26 - не голосовали.

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После принятия решения депутаты, члены правительства и президент Украины Петр Порошенко встали и спели Гимн Украины.

Также соответствующее голосование состоялось в Страсбурге в рамках пленарного заседания Европейского парламента. Оба парламента были на прямой видеосвязи.

«За» ратификацию Соглашения проголосовали 535 депутатов Европарламента, 127 - «против» и 35 «воздержались».

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта, отложив подписание его экономической части, которая включает в себя положение о создании зоны свободной торговли, до избрания нового президента Украины.

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После избрания президентом Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня. 12 сентября в Брюсселе состоялась трехсторонняя министерская встреча в формате Украина-ЕС-РФ.

В совместном заявлении по результатам встречи европейского комиссара по вопросам торговли Карла Де Гухта, министра иностранных дел Павла Климкина и министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева сообщается, что Украина, Россия и ЕС согласились отложить временное применение зоны свободной торговли Украина-ЕС до 31 декабря 2015 года.