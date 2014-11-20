Военная прокуратура вызвала на допрос по «Иловайскому котлу» Турчинова и Авакова

Главная военная прокуратура в рамках расследования трагедии под Иловайском проведет допросы десятки политиков, военнослужащих, командиров добровольческих батальонов и журналистов, ставших свидетелями тех событий. Повестки в том числе, получили спикер Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков, Семен Семенченко, Юрий Береза и Aндрей Tетерук, сообщает ZN.UA.

Некоторые уже побывали у прокурора, - например, показания уже дал Аваков. Также допрошены все генералы, отдававшие приказы, сообщил журналист Юрий Бутусов, также давший показания в качестве свидетеля.

"Допросы и сбор материалов по Иловайску ведутся по всей Украине. Опрашиваются свидетели, собираются документы, журналы боевых действий, оперативные директивы, разведдонесения" - написал он на своей странице в Фейсбук.

Над расследованием с утра до позднего вечера работает "молодая энергичная команда" прокуроров.

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"Именно эта команда не дрогнувшей рукой вручила подозрение о совершении преступления и потребовала у суда арестовать генерала Назарова за гибель ИЛ-76" - отметил Бутусов.

"Военные прокуроры прекрасно понимают, что если сейчас полностью поднять весь процесс принятия решений и отдачи приказов, и определить на каком этапе и кем были допущены ошибки, и привлечь к ответственности, то это будет настоящий урок для всех, - пишет Бутусов. - Пока таких уроков нет - трагедия будет повторяться".

Ранее следственная комиссия Верховной Рады пришла к выводу, что к "котлу" украинских войск под Иловайском привели ошибочные кадровые назначения в силовом блоке, неадекватные действия министра обороны Валерия Гелетея и начальника Генштаба Виктора Муженко, а также то, что президент не инициировал введение военного положения.