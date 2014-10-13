Гелетей принимал парад в Киеве, зная о наступлении войск РФ на Иловайск – СМИ

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов в статье, опубликованной на сайте ZN.UA.

Как сообщается, экс-командующий войсками сектора "Д" генерал-лейтенант Петр Литвин, информация о масштабном российском вторжении в районе Амвросиевки, в результате которого произошло окружение наших войск под Иловайском, была получена из Государственной пограничной службы и других источников 23 августа, накануне Дня независимости.

"Примерно в 14.30 мы доложили о переходе российскими частями государственной границы и их продвижении в направлении Амвросиевки. Далее в течение дня такие доклады передавались неоднократно. Эти данные полностью подтверждались информацией от Государственной пограничной службы. Также информация поступала и от отдельных групп спецподразделений, которые находились вблизи наших границ", - рассказал генерал.

"Вечером, 23 августа, я был вызван на связь (через главный командный центр Генштаба) с начальником Генерального штаба. Поскольку он в этот момент находился кабинете министра обороны Украины, меня соединили с министром. Министр заслушал информацию и передал трубку командующему АТО, начальнику Генерального штаба Виктору Муженко. Выслушав мой доклад о российском наступлении и об обстановке в секторе, он ответил: "При смене обстановки докладывайте установленным порядком". И все", - добавил Литвин.

По словам Бутусова, учитывая критическую обстановку, вряд ли было целесообразно держать несколько свежих подразделений для парада в Киеве на День независимости — провести его можно было с помощью частей, находившихся на ротации или формировании.

Читайте такжеЛуценко об отставке Гелетея: он выполнил свою функцию"И совершенно нелепым выглядит пребывание на параде всего военного руководства. Когда Виктор Муженко принимал парад и звезду генерал-полковника, а Валерий Гелетей — орден, они знали о многочисленных докладах о вторжении российских войск. Так спокойно могут вести себя люди, у которых либо все идет по плану, либо они совершенно не понимают, насколько серьезной была обстановка", - написал журналист.

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно, что Президент Украины Петр Порошенко удовлетворил рапорт об отставке министра обороны Валерия Гелетея.