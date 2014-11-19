На Донбасс прибыл спецназ ГРУ из России для ликвидации боевиков, которые не слушаются приказов из Кремля

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, несколько недель назад на территорию Украины, а именно в Донецкую область прибыл спецназ ГРУ генштаба вооруженных сил России под названием «Вымпел».

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«Он занимается ликвидацией главарей боевиков, которые не выполняют те решения, которые поступают из Кремля», - добавил Лысенко.

Ранее сообщалось, что на оккупированной территории Донбасса сформирован единый центр управления ФСБ Российской Федерации. Группе ФСБ поставлена задача в короткий срок сформировать соответствующие "спецслужбы Новороссии".