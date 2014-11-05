ФСБ РФ открыла подразделение на Донбассе и работает над созданием "спецслужб Новороссии"

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

По его словам, подразделение состоит из специалистов различных направлений (контрразведка, «антитеррор» для борьбы с проукраинским партизанским движением и украинскими диверсионно-разведывательными группами, проведение информационно-психологических операций).

Читайте такжеРФ отправила на Донбасс спецназ ФСБ для "перевоспитывания" распоясавшихся боевиковКроме того, группе ФСБ поставлена задача в короткий срок сформировать соответствующие «спецслужбы Новороссии».

Напомним, по данным Тымчука, в зоне АТО отмечается резкая активизация войск РФ и боевиков, связанная с получением боеприпасов, доставленных на Донбасс с так называемыми «гуманитарными» конвоями из РФ. Самая сложная ситуация сохраняется в районе Дебальцево и Донецка.