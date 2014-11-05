ФСБ РФ открыла подразделение на Донбассе и работает над созданием "спецслужб Новороссии"
На оккупированной территории Донбасса сформирован единый центр управления ФСБ Российской Федерации.
Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
По его словам, подразделение состоит из специалистов различных направлений (контрразведка, «антитеррор» для борьбы с проукраинским партизанским движением и украинскими диверсионно-разведывательными группами, проведение информационно-психологических операций).
Читайте такжеРФ отправила на Донбасс спецназ ФСБ для "перевоспитывания" распоясавшихся боевиковКроме того, группе ФСБ поставлена задача в короткий срок сформировать соответствующие «спецслужбы Новороссии».
Напомним, по данным Тымчука, в зоне АТО отмечается резкая активизация войск РФ и боевиков, связанная с получением боеприпасов, доставленных на Донбасс с так называемыми «гуманитарными» конвоями из РФ. Самая сложная ситуация сохраняется в районе Дебальцево и Донецка.